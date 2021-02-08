Более 10 парковочных мест выставили на торги в Таганском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом Москвы.

«Город выставил парковочные места по ул. Нижегородская, д. 11. Здесь удобный выезд на Садовое кольцо и ТТК. От станции метро «Римская» и «Площадь Ильича» несколько минут пешком. В районе плотная застройка, поэтому приобретение машиноместа освободит вас от проблем с парковкой», — приводятся в материале слова начальника управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александра Алексеева.

Отмечается, что площадь 11 объектов варьируется от 9,4 до 14,9 кв. м, цена — от 491 до 789 тыс. руб.

Прием заявок осуществляется до 2 марта. Торги буду проводиться 4 марта 2021 года, в них могут принять участие все желающие.