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Москва

Более 10 парковочных мест выставили на торги в Таганском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 10 парковочных мест выставили на торги в Таганском районе
Фото: РИА Новости
Более 10 парковочных мест выставили на торги в Таганском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом Москвы.

«Город выставил парковочные места по ул. Нижегородская, д. 11. Здесь удобный выезд на Садовое кольцо и ТТК. От станции метро «Римская» и «Площадь Ильича» несколько минут пешком. В районе плотная застройка, поэтому приобретение машиноместа освободит вас от проблем с парковкой», — приводятся в материале слова начальника управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александра Алексеева.

Отмечается, что площадь 11 объектов варьируется от 9,4 до 14,9 кв. м, цена — от 491 до 789 тыс. руб.
Прием заявок осуществляется до 2 марта. Торги буду проводиться 4 марта 2021 года, в них могут принять участие все желающие.
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Новости Москвы , Александр Алексеев
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