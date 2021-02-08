Метро разрешили реставрировать станции-памятники культуры

Министерство культуры России выдало Московскому метрополитену лицензию, которая позволяет самостоятельно проводить реставрацию станций — памятников культуры. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, этот шаг свидетельствует о доверии к специалистам метрополитена. На данный момент 16 станций столичного метро входят в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Московский метрополитен получил бессрочную лицензию, которая позволит предприятию самостоятельно заниматься реставрацией станций — памятников культуры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

правительстве Москвы Максим Ликсутов. Разрешение выдало Министерство культуры России. «Такая лицензия свидетельствует о доверии к специалистам и компетенциям Мосметро», — заявил руководитель департамента, заместитель мэра Москвы

«В перспективе эта лицензия открывает новые возможности для совершенствования реставрационных работ в метрополитене, ведь около 50 наших станций являются признанными памятниками истории и культуры, и мы бережно сохраняем наследие», — отметил он.

Объекты культурной ценности в метро

История Московского метрополитена берёт своё начало ещё во второй половине XIX века. Именно тогда начались разговоры о реализации столь масштабного транспортного комплекса. Однако технический проект подземки был утверждён лишь в 1933 году. Он предполагал строительство ряда станций, повторявших своим расположением трамвайный маршрут от «Парка культуры» до «Сокольников».

Вскоре началось строительство, а весной 1935 года открылись первые 13 станций Московского метрополитена: «Парк культуры», «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»), «Библиотека имени Ленина», «Охотный Ряд», «Дзержинская» («Лубянка»), «Кировская» («Чистые пруды»), «Красные Ворота», «Комсомольская», «Красносельская», «Сокольники», а также «Смоленская», «Арбатская» и «Улица Коминтерна» («Александровский сад»). С тех пор московская подземка постоянно расширяется. Её строительство продолжается по сей день.

К настоящему моменту Московский метрополитен насчитывает 14 линий и 239 станций (не считая МЦК и МЦД). Ожидается, что в течение 2021 года откроется ещё 11 остановок — все они будут расположены на Большой кольцевой линии.

Интерьеры станций оформлены в разных стилях и нередко создают представление о времени, в которое были построены. Так, например, в дизайне станций, спроектированных в 1940-х, архитекторы часто использовали военные мотивы, а в 1950-х — элементы, характерные для Сталинского ампира. Новые станции, открытые после 2010 года, оформляются в стиле минимализм.

Из 239 станций 16 имеют статус объектов культурного наследия. Он присуждается в случае, если объект ценен с точки зрения искусства, архитектуры, истории, науки или археологии.

Последними такой статус получили станции «Белорусская», «Киевская», «Комсомольская» и «Таганская». Все они были построены в 1950-х и отражают советскую культуру тех лет. Оформление «Белорусской» посвящено хозяйству Белоруссии, «Киевской» — воссоединению России и Украины. В дизайне интерьеров «Комсомольской» и «Таганской» заметна военная тематика.

Также объектами культурного наследия являются станции «Семёновская», «Партизанская», «Бауманская», «Электрозаводская», «Кропоткинская», «Красные Ворота», «Чистые пруды», «Автозаводская», «Новокузнецкая», «Маяковская», «Павелецкая» и «Университет». Любые работы, которые на них проводятся, не могут изменить исторический облик станций.

Передвижная культура

К объектам культуры в московском метро можно отнести не только архитектурные решения и убранство станций и переходов. Пассажиры могут наслаждаться искусством и образовательными материалами в специально оборудованных поездах. По Арбатско-Покровской линии ходит поезд-галерея «Акварель». Состав был запущен в 2007 году. Изначально в нём были размещены полотна российского художника-акварелиста Сергея Андрияки и учеников его школы.

Позже экспозиция неоднократно менялась — пассажиры могли увидеть репродукции шедевров из ГМИИ имени Пушкина, музея-панорамы «Бородинская Битва» и многих других учреждений культуры разных городов России.

По Калужско-Рижской линии метро курсирует поезд «Великий русский артист Олег Табаков », оформленный фотографиями и кадрами из фильмов с участием актёра, а также информационными материалами. Кроме того, сейчас функционирует ретро-поезд «Сокольники», составы «Красная стрела», «Народный ополченец» и «Поезд Победы». Всего в разные годы в московском метро курсировало около 50 тематических составов.

Иногда в метро проводятся разнообразные выставки. Так, на третьем пути станции «Партизанская» в 2018 году расположились ретро-поезда, которые использовались в разное время с 1940-х по 1990-е годы.

Также метрополитен является и концертной площадкой. Весной 2016 года состоялись первые выступления в рамках проекта «Музыка в метро». Музыканты Москвы получили возможность выступать на специальных площадках, которые организовали на станциях «Китай-город», «Таганская», «Курская», «Достоевская», «Комсомольская», а также в других точках. Каждый исполнитель может занимать точку в течение двух часов (концерты не проводятся в ночное время и часы пик). Из-за пандемии коронавирусной инфекции выступления были приостановлены в марте 2020 года.