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В Москве построят новое здание картинной галереи 

АСН-Инфо и ещё 3 44 минуты назад
В столице построят новое здание картинной галереи
Фото: АСН-Инфо
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 4 февраля 2021 года приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Бутырская ул., вл. 1 (САО). Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сообщила, что на указанном участке планируется возвести здание суммарной поэтажной площадью около 4 440 кв. метров. «Правообладателем земельного участка выступает ГБУ культуры города Москвы „Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко“, — рассказала Председатель Комитета. Проектно-изыскательные работы будут осуществляться в рамках АИП. В настоящее время на рассматриваемом участке площадью 0,18 га расположено неиспользуемое здание площадью около 1 280 кв. метров, которое планируется демонтировать.
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Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Пятова , Сергей Собянин
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