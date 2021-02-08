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Москва

Власти Москвы сообщили о нехватке около 15-20 тыс. работников на стройплощадках 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Власти Москвы сообщили об острой нехватке строителей
Фото: РИА Новости
Нехватка работников на строительных площадках Москвы сегодня составляет около 15-20 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

"Нам не хватает порядка 15-20 тыс. рабочих. Но, как говорится, что ни делается, все к лучшему. Многие подрядные организации в условиях нехватки трудовых ресурсов были вынуждены задуматься о повышении производительности труда", — отметил он.

Кроме того, Загрутдинов сообщил, что за здоровьем строителей продолжают внимательно следить, все меры предосторожности на стройплощадках соблюдаются, в связи с чем нет вспышек заболеваемости.

"Все, кто хочет, имеют возможность вакцинироваться. Это придает уверенности, что львиную долю объектов, включенных в адресную инвестиционную программу строительства на 2021-2023 годы, мы завершим досрочно", — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС сообщил, что на московских стройках из-за закрытых в связи с пандемией границ не хватает нескольких десятков тысяч рабочих. По его словам, ситуация должна восстановиться в 2021 году. Хотя уровень безработицы увеличился, предложений по рабочим местам еще больше, отмечал мэр.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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