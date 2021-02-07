У властей Москвы попросили продлить контракт с Серебренниковым

"В 2021 году "Гоголь-центр" Серебренникова не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией — например, в тот момент, когда мы пишем это письмо, объявлены творческие планы театра на 2021 год и проданы все билеты до весны. "Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем "Гоголь-центра" и рассчитываем на ваше содействие в этом вопросе", — говорится в сообщении ассоциации.