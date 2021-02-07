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Москва

Ассоциация театральных критиков просит власти Москвы продлить контракт Серебренникову 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
У властей Москвы попросили продлить контракт с Серебренниковым
Фото: РИА Новости
Ассоциация театральных критиков просит руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского оставить Кирилла Серебренникова в должности художественного руководителя театра "Гоголь-центр". Открытое письмо опубликовано на сайте ассоциации в воскресенье.

"В связи с истечением 25 февраля 2021 года срока действия договора департамента культуры города Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве художественного руководителя Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя сообщество российских театральных критиков просит вас вновь предложить К. С. Серебренникову руководство театром", — говорится в сообщении.

Ассоциация утверждает, что "Гоголь-центр", созданный Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра. Критики ставят театр Серебренникова в один ряд с театром Станиславского и Немировича-Данченко, театром Вахтангова, театром Мейерхольда, а также считают, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются и теряют уникальность.

"В 2021 году "Гоголь-центр" Серебренникова не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией — например, в тот момент, когда мы пишем это письмо, объявлены творческие планы театра на 2021 год и проданы все билеты до весны. "Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем "Гоголь-центра" и рассчитываем на ваше содействие в этом вопросе", — говорится в сообщении ассоциации.

Ранее осведомленный источник сообщил ТАСС, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком Серебренниковым.
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Новости Москвы , Кирилл Серебренников , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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