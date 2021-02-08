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Метеорологи рассказали, когда в Москве начнут таять сугробы 

Москва24 и ещё 13 1 час назад
Рекордный снегопад накроет Москву в конце недели
Фото: РИАМО
Текущая неделя в Москве будет богатой на погодные катаклизмы, предупредили синоптики. Сначала в столице ожидаются сильные заморозки, а затем на город обрушатся снегопады. За пятницу и субботу может выпасть более половины месячной нормы осадков. Рассказываем, долго ли в городе будет бушевать стихия и когда сугробы начнут таять. Снежная стихия По прогнозу синоптиков, вторник, 9 февраля, может стать самым холодным днем с начала зимы: ночью температура опустится до -25 градусов, а в дневные часы — до -15 градусов. Такие показатели на 10–11 градусов ниже климатической нормы. При этом морозные будни скрасит солнце. А к концу недели в столичный регион стремительно войдет южный циклон, который принесет снег и метель. Метеорологи подсчитали, что за пятницу и субботу может выпасть более половины месячной нормы осадков. В воскресенье, 14 февраля, в День всех влюбленных, в Москве ожидается потепление. Ночью температура воздуха опустится до -8… -12 градусов, а днем столбики термометров покажут -6… -11 градусов. За окном будет облачно, небольшой снег и северно-восточный ветер, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Гидрометцентр России из-за сильных морозов также объявил на этой неделе оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до вечера 9 февраля. Когда ждать весны? Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что снегопад в Московском регионе начнется вечером в четверг, 11 февраля. По ее словам, в первую очередь он затронет южные районы Подмосковья. "В течение ночи будет идти снег, а пик ненастья придется на пятницу, когда повсеместно будет идти именно сильный снег и усилится ветер с порывами до 12–17 метров в секунду, это приведет к метели и накатам на дорогах. Причем разметет не только тот снег, который будет выпадать, но и тот, который уже лежит. Практически с такими же характеристиками мы войдем и в субботу", — говорит метеоролог. Она добавила, что ненастье будет иметь затяжной характер, поэтому ожидается, что снег продолжит падать и на следующей неделе. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 пояснил, что в конце недели прогнозируется такой снегопад, когда за 12 часов выпадает шесть и более миллиметров осадков. «На прошлой неделе мы все ощутили последствия двух снегопадов, количество выпавшего снега составило около пяти миллиметров. Для Москвы это очень много: получается, что высота снега увеличилась на 5–7 сантиметров, поскольку при отрицательной температуре снег пушистый. Такие показатели обусловливают транспортный коллапс в городе и усиленную работу коммунальных служб. Аналогичная ситуация прогнозируется и сейчас», — отметил он. Что касается долгосрочных прогнозов, то во второй половине февраля и в начале марта будет неоднородная погода, рассказал специалист. При этом пока не стоит ожидать раннего прихода весны, подчеркнул Вильфанд. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, климатический приход весны обычно сопровождается устойчивым переходом температуры через ноль градусов, возвращением перелетных птиц и сходом снежного покрова. Обычно это происходит в первой декаде апреля, объяснил специалист. "Первое марта не может быть началом весны. На азиатской территории в марте еще морозы трещат. По климату при осреднении за несколько десятилетий максимальная высота снега бывает как раз в первой декаде марта. Весна в наших умеренных широтах европейской части начинается только в первых числах апреля", — добавил Вильфанд. Специалист подчеркнул, что само понятие весны относительно, поэтому каждый человек под этим словом понимает что-то свое. Более точные прогнозы, касающиеся прихода тепла в город, можно будет сделать ближе к апрелю.
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Новости Москвы , Новости регионов , Татьяна Позднякова , Анатолий Цыганков , Роман Вильфанд , Росгидромет , Московская область
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