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Москва

Магазин с подарками обновился в приложении «Зачетная Москва» 

РИАМО и ещё 1 3 часа назад
Магазин с подарками обновился в приложении «Зачетная Москва»
Фото: сайт мэра Москвы
В приложении «Зачетная Москва» обновился магазин с подарками, теперь там можно приобрести четыре типа свитшотов, два вида носков и две модели попсокетов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Приобрести подарки можно с помощью специальных баллов, которые пользователи получают при выполнении различных развлекательных заданий в приложении. Например, за 750 баллов можно купить попсокеты, а носки можно приобрести за тысячу баллов.

«Мы всегда работаем над модернизацией нашего приложения. В скором времени пользователей ожидают бои в тестах — участники, которые дадут наибольшее количество правильных ответов на задания, заработают больше всего баллов. Помимо этого, они смогут оставлять отзывы о посещении мероприятий, их оценку», — сказал руководитель проекта Евгений Лебедь.

Он добавил, что скоро в приложение ждет еще одно обновление. Разработчики добавят новую вкладку с перечнем вакансий для студентов. Кроме того, появится программа многоуровневого дисконта.
На сегодняшний день в «Зачетной Москве» зарегистрировались свыше 15 тысяч студентов из 121 вуза столицы. Больше всех студентов-участников учатся в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина, МИРЭА — Российском технологическом университете и Московском авиационном институте.
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Новости Москвы , Евгений Лебедь , МАИ
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