Магазин с подарками обновился в приложении «Зачетная Москва» 

В приложении «Зачетная Москва» обновился магазин с подарками, теперь там можно приобрести четыре типа свитшотов, два вида носков и две модели попсокетов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Приобрести подарки можно с помощью специальных баллов, которые пользователи получают при выполнении различных развлекательных заданий в приложении. Например, за 750 баллов можно купить попсокеты, а носки можно приобрести за тысячу баллов.

«Мы всегда работаем над модернизацией нашего приложения. В скором времени пользователей ожидают бои в тестах — участники, которые дадут наибольшее количество правильных ответов на задания, заработают больше всего баллов. Помимо этого, они смогут оставлять отзывы о посещении мероприятий, их оценку», — сказал руководитель проекта Евгений Лебедь.

Он добавил, что скоро в приложение ждет еще одно обновление. Разработчики добавят новую вкладку с перечнем вакансий для студентов. Кроме того, появится программа многоуровневого дисконта.