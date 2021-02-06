Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Маршруты шести автобусов поменяются на Шоссейной улице 

Москва24 и ещё 1 7 часов назад
Маршруты шести автобусов поменяются на Шоссейной улице
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Маршруты шести автобусов изменятся на Шоссейной улице с 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс" на своем официальном сайте.
Известно, что речь идет об автобусах №35, 161, 292, 646, 703 и 736. Причиной изменений станет проведение строительных работ.

"Автобусы будут объезжать закрытый участок улицы Шоссейная по временной дороге", — пояснили в "Мосгортрансе".

Там подчеркнули, что остановки "Батюнинская улица" и "1-й Курьяновский проезд" будут перенесены на временную дорогу. Изменения останутся актуальными до окончания ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на участке проспекта Андропова вблизи станции метро "Каширская". Изменения действуют круглосуточно до 1 декабря.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Москва24: последние новости
Еще 5 012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Еще 5 012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Снимать ограничения по коронавирусу в Подмосковье пока не планируют – власти Снимать ограничения по коронавирусу в Подмосковье пока не планируют – власти Московские студенты возвращаются к очному обучению 8 февраля Московские студенты возвращаются к очному обучению 8 февраля
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение