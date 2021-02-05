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Москва

Дептранс Москвы рассказал, как продлить студенческие проездные 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Дептранс Москвы раскрыл подробности продления студенческих проездных
Фото: Вечерняя Москва
Продлить проездные можно будет с 8 февраля в кассах метро и киосках Мосгортранса.

— Билеты продлят с 13 ноября — дня блокировки. Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Уточняется, что будут разблокирован карты 374 тысяч учащихся. Про мере снятия ограничений будут разблокироваться социальные карты других групп москвичей. Так, например, в январе было разблокировано более 320 тысяч карт школьников, продлено свыше 52 тысяч их билетов.
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