Дептранс Москвы раскрыл подробности продления студенческих проездных

Продлить проездные можно будет с 8 февраля в кассах метро и киосках Мосгортранса.

— Билеты продлят с 13 ноября — дня блокировки. Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Уточняется, что будут разблокирован карты 374 тысяч учащихся. Про мере снятия ограничений будут разблокироваться социальные карты других групп москвичей. Так, например, в январе было разблокировано более 320 тысяч карт школьников, продлено свыше 52 тысяч их билетов.