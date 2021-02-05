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В Москве от коронавируса вакцинировали все дома престарелых 

ТВ БРИКС 1 час назад
В столице от коронавируса вакцинировали все дома престарелых
Фото: ТВ БРИКС
В психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда провели вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Два компонента препарата уже получили 93% жителей, то есть 9 тысяч человек. Еще 7% не будут прививаться из-за медицинских противопоказаний.

«В столице проживают более 3 миллионов человек пенсионного возраста. Эти люди больше всех страдают во время заболевания коронавирусом. Поэтому защитить старшее поколение стало нашей общей обязанностью, в том числе мы не забыли о проживающих в домах престарелых»,

— приводятся на сайте московского департамента труда и соцзащиты слова Раковой.
В столице работает 20 домов-интернатов и 11 пансионатов для ветеранов труда.
В материале говорится, что у 1,9% вакцинировавшихся возникли побочные эффекты. Возраст более 4,4 тысячи привитых — больше 60 лет, еще 338 человек — больше 90 лет, еще девяти пенсионерам больше ста лет. Самому старшему вакцинировавшемуся ветерану — 104 года.
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