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Москва

Московским студентам с понедельника разблокируют транспортные карты 

Каховка 2 часа назад
Столичным студентам разблокируют транспортные карты
Фото: РИА Новости
Московским студентам с понедельника, 8 февраля, разблокируют транспортные карты. Тогда же они смогут вернуться к очному обучению в своих вузах. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы», — сообщается в документе.

Ранее отмечалось, что творческие вузы, которые находятся в ведении Минкульта РФ, с 8 февраля также смогут возобновить работу в очном формате.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Минкультуры , Правительство Москвы
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