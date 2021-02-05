Столичным студентам разблокируют транспортные карты

Московским студентам с понедельника, 8 февраля, разблокируют транспортные карты. Тогда же они смогут вернуться к очному обучению в своих вузах. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы», — сообщается в документе.
Ранее отмечалось, что творческие вузы, которые находятся в ведении Минкульта РФ, с 8 февраля также смогут возобновить работу в очном формате.