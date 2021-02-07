Температура в Москве опустится до -30 °C в среду

В столичном регионе на предстоящей неделе ожидается аномальное похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура будет на 7—12 °C ниже нормы. Он подчеркнул, что к такому холоду следует готовиться энергетикам и коммунальным службам.

По прогнозам синоптиков, во вторник и среду ночные температуры достигнут отметки -25…-30 °C. Власти Москвы сообщили, что на фоне погодной ситуации температуру в московской системе отопления подняли до максимального значения — 130 °С. В Метеобюро Москвы рассказали, что после резкого похолодания существенного потепления не ожидается.

В столичном регионе на предстоящей неделе ожидается аномально холодная погода. Как сообщили синоптики, температура будет на 7—12 °C ниже нормы.

Как рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ситуацию с погодой нельзя назвать нормальной.

«Температура ниже нормы начиная с понедельника на 7—12 °C. Это аномально низкая температура. Погода будет очень холодной. И к ней нужно готовиться и энергетикам, и властным структурам, потому что такой период аномально холодной погоды требует серьёзной подготовки, чтобы все жилые, производственные и социальные помещения работали», — сказал синоптик.

По его словам, в последний раз похожая ситуация с погодой наблюдалась в 2006 году. Вильфанд пояснил, что похолодание с понедельника связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться из более северо-восточных регионов — в частности, с Ямала, Карского моря, Новой Земли и с севера Таймыра.

«Поэтому температуры будут уже понижаться. В понедельник ночью — до -23 °C, а днём — около -15 °C. Во вторник и среду ночные температуры -25…-30 °C, дневные -14…-19 °C. До конца рабочих дней следующей недели погода будет очень холодной. Не видно никакого резкого повышения температуры и дальше», — прогнозирует Вильфанд.

Он выразил уверенность, что погода останется аномально холодной и в следующие выходные, и в начале следующей недели. По словам синоптика, никаких предпосылок для резкого изменения погоды нет.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что февраль традиционно был самым холодным месяцем зимы, что ожидается и в 2021 году.

«Практически всю следующую неделю погоду будет определять сначала холодная тыловая часть циклона, а затем периферия арктического антициклона. Будет преобладать северный ветер, и будет продолжаться адвекция холодного воздуха. И температура с каждым днём будет становиться всё ниже и ниже», — сказала она в беседе с RT.

По оценкам Поздняковой, в начале следующей недели минимальная температура воздуха в Москве будет около -25 °С, по области температура может понижаться до -30 °С. Максимальные температурные значения будут находиться в диапазоне -15…-20 °С.

Синоптик отметила, что среднесуточная температура начиная с понедельника будет ниже климатической нормы градусов на 7—8, в отдельные дни — на 10—11 °C ниже нормы. По её словам, в феврале такое случается раз в три-четыре года.

Позднякова также придерживается мнения, что потепления в ближайшее время ждать не стоит. Она допустила, что в середине недели температура может подняться до -18…-20 °С ночью и -12…-14 °С днём, однако речь идёт только об одних сутках.

«Потом морозы станут крепнуть, и холодная погода сохранится до следующих выходных включительно. Существенное повышение температуры моделями пока что прогнозируется только в последней декаде февраля», — заключила синоптик.

На фоне предстоящих холодов температуру в московской системе отопления подняли до максимального значения. Как сообщил журналистам заместитель столичного мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков , этот показатель повышен до 130 °C.

«На основании прогноза синоптиков о предстоящих сильных морозах в столичном регионе было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления», — цитирует Бирюкова РИА Новости.

Заммэра пояснил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами — за счёт понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объёма. Он отметил, что регулировка производится поэтапно, а не одномоментно.

«Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», — подчеркнул Бирюков.

Ранее о предстоящих морозах в столичном регионе предупредили в МЧС . В ведомстве призвали не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого электроприборы, а при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в сети и не оставлять их без присмотра.

Кроме того, спасатели посоветовали не оставлять детей одних в помещении со включёнными обогревателями.