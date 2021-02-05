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Москвичи выбрали, как будет выглядеть посвященный врачам поезд метро 

РИА Новости и ещё 5 4 часа назад
Москвичи выбрали дизайн посвященного медикам поезда метро
Фото: официальный сайт Мэра Москвы
Москвичи выбрали, как будет выглядеть тематический поезд метро, посвященный врачам — на стенах вагонов напишут слово "спасибо" на разных языках, сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее сообщалось, что тематический поезд с благодарностью врачам запустят в метро Москвы в 2021 году. Жителям столицы предлагалось выбрать лучшую концепцию поезда на портале "Активный гражданин".

"Мы все знаем, какую нагрузку испытали медики во время пандемии. И к сожалению, у нас не всегда есть возможность лично поблагодарить врачей за их работу. Наш поезд — это еще один способ от всего города и всех москвичей сказать спасибо и поддержать этих людей, благодаря которым мы сегодня возвращаемся к нормальной жизни", — приводятся на сайте слова заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

Уточняется, что в портале "Активных граждан" самой популярной стала идея написать слова благодарности на разных языках, в голосовании приняли участие более 175 тысяч человек. Поезд с благодарностями запустят в знак признательности медикам, спасающим жизни москвичей во время пандемии COVID-19 и борющимся с распространением этой болезни.

"Победившая концепция оформления поезда состоит в том, чтобы написать на стенах вагонов слово "спасибо" на разных языках. Тематический состав украсят слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие. Такой поезд будет курсировать в этом году на одной из линий столичного метро", — говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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