Москвичи выбрали дизайн посвященного медикам поезда метро

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официальный сайт Мэра Москвы
Москвичи выбрали, как будет выглядеть тематический поезд метро, посвященный врачам — на стенах вагонов напишут слово "спасибо" на разных языках, сообщается на сайте мэра столицы
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Ранее сообщалось, что тематический поезд с благодарностью врачам запустят в метро Москвы
в 2021 году. Жителям столицы предлагалось выбрать лучшую концепцию поезда на портале "Активный гражданин".
"Мы все знаем, какую нагрузку испытали медики во время пандемии. И к сожалению, у нас не всегда есть возможность лично поблагодарить врачей за их работу. Наш поезд — это еще один способ от всего города и всех москвичей сказать спасибо и поддержать этих людей, благодаря которым мы сегодня возвращаемся к нормальной жизни", — приводятся на сайте слова заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
Уточняется, что в портале "Активных граждан" самой популярной стала идея написать слова благодарности на разных языках, в голосовании приняли участие более 175 тысяч человек. Поезд с благодарностями запустят в знак признательности медикам, спасающим жизни москвичей во время пандемии COVID-19 и борющимся с распространением этой болезни.
"Победившая концепция оформления поезда состоит в том, чтобы написать на стенах вагонов слово "спасибо" на разных языках. Тематический состав украсят слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие. Такой поезд будет курсировать в этом году на одной из линий столичного метро", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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