Москвичи выбрали дизайн посвященного медикам поезда метро

"Мы все знаем, какую нагрузку испытали медики во время пандемии. И к сожалению, у нас не всегда есть возможность лично поблагодарить врачей за их работу. Наш поезд — это еще один способ от всего города и всех москвичей сказать спасибо и поддержать этих людей, благодаря которым мы сегодня возвращаемся к нормальной жизни", — приводятся на сайте слова заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.