Столичные аптеки начнут принимать электронные рецепты

Около 400 аптек аптечной сети "Ригла" (фарммаркеты "Ригла", аптеки у дома "Будь здоров!" и дискаунтеры "Живика") подключились к сервису "Электронный рецепт" в Москве и начнут принимать электронные рецепты, говорится в сообщении компании.

"К началу февраля 398 аптек компании "Ригла" — фарммаркеты "Ригла", аптеки у дома "Будь здоров!" и дискаунтеры "Живика" — подключились к сервису "Электронный рецепт" в Москве — проекту столичного Департамента здравоохранения", — отмечается в сообщении.

Приобрести рецептурные лекарственные препараты теперь можно, предъявив на кассе сотруднику аптеки QR-код из приложения "Емиас.инфо" или из личного кабинета пациента на портале mos.ru на экране мобильного телефона. Детальная информация о назначении предоставляется провизору из базы данных ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы). К системе "Электронный рецепт" подключены аптеки и учреждения здравоохранения, подведомственные Департаменту здравоохранения города Москвы, а также ряд коммерческих аптечных сетей. Так, ранее принимать электронные рецепты начали сети аптек "36,6" и "Горздрав".