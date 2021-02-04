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Москва

Москвичей предупредили о высоких сугробах к пятнице 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Москвичей предупредили о высоких сугробах к пятнице
Фото: Вечерняя Москва
В Москве сугробы к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров, рассказал ведущий сотрудник метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«К утру сугробы возрастут до 36 сантиметров», — передает сообщения синоптика РИА «Новости».
По словам Тишковца, за сутки в столице выпадет 10 миллиметров осадков, что составит треть от месячной нормы.
В январе в Москве из-за балканского циклона «Димитриус» выпала пятая часть месячной нормы осадков.
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Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости
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