Москвичей предупредили о высоких сугробах к пятнице 

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Москве сугробы к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров, рассказал ведущий сотрудник метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец

«К утру сугробы возрастут до 36 сантиметров», — передает сообщения синоптика РИА «Новости»

По словам Тишковца, за сутки в столице выпадет 10 миллиметров осадков, что составит треть от месячной нормы.

В январе в Москве из-за балканского циклона «Димитриус» выпала пятая часть месячной нормы осадков.