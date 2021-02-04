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Москва

Погода в Москве: москвичам пообещали сильнейшие за 10 лет морозы 

Газета.Ru 1 час назад
Москвичам пообещали сильнейшие за 10 лет морозы
Фото: РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве на следующей неделе наступят сильнейшие за последние 10 лет морозы, передает РИА «Новости».
По его словам, холодать уже начнет на этой неделе. К субботе, 6 февраля, температура опустится до минус 12-17 градусов днем.
Во вторник, 10 февраля, температура достигнет «глубочайшего дна», отметил Тишковец. Днем будет минус 16-21 градусов, ночью — минус 20-30.
По словам специалиста, это «супераномальный холод», который ниже климатической нормы на 15-20 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что весну москвичам стоит ждать в конце марта, а вот май обещает стать теплее нормы.
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Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости
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