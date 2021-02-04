Еще 5324 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Московские врачи вылечили от коронавируса уже более 835 тыс. человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице выздоровели еще 5 тыс. 324 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 835 тыс. 168. В Москве выявлено 2 тыс. 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 908 человек», — говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в столице скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.