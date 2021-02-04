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Москва

Депкульт сменил в Театре на Малой Бронной директора 

РИА Новости и ещё 5 5 часов назад
В Театре на Малой Бронной сменили директора
Фото: РИА Новости
Директором московского Театра на Малой Бронной назначена Елена Мироненко, на этом посту она сменит Константина Чернышева, сообщила пресс-служба театра.

"Константин Чернышев покидает пост директора Театра на Малой Бронной. Приказом департамента культуры города Москвы в должность директора Театра на Малой Бронной вступает Елена Мироненко", — говорится в сообщении пресс-службы.

Художественный руководитель театра Константин Богомолов от лица театра выразил благодарность Чернышеву за многолетний труд.

"Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко. Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города", — сказал Богомолов, которого процитировали в пресс-службе.

Мироненко окончила факультет культурологии Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Была директором Музея геологии Центральной Сибири GEOS, руководила координационным советом по туризму Сибирского федерального округа при Минкультуры РФ, занимала пост министра культуры Красноярского края, затем возглавляла музейный комплекс "Дорога Памяти" главного храма Вооруженных сил РФ.
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Новости Москвы , Общество , Елена Мироненко , Константин Богомолов , Константин Чернышев , Минкультуры , Красноярский Край , США , Великобритания
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