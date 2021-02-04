В Москве температура опустится до -30°C 

В центре европейской территории России значительно похолодает. Об этом сообщает «Российская газета».

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что с 5 февраля в московском регионе начнется похолодание. В ночь на 5 февраля температура воздуха опустится до -14 градусов, днем — до -9…-11 градусов, в ночь на 6 февраля — до -13…-18 градусов, днем — до -10…-15 градусов, в ночь на 7 февраля — до -22 градусов, днем — до -17 градусов, в ночь на 8 февраля — до -25 градусов, днем — до -13…-18 градусов, в ночь на 9 февраля — до -26 градусов, днем — до -13…-18 градусов.

«Для начала февраля такой холод — настоящая аномалия», — отметила синоптик, призвав к тому же не ждать быстрого потепления.

Она объяснила, что к похолоданию приведет холод, скопившийся в тыловой части южного циклона. Паршина добавила, что 5 февраля в Курской и Архангельской областях и на севере Поволжья ожидаются сильные снегопады, а в Крыму, Волгоградской области и Краснодарском крае — сильные дожди со снегом.

В свою очередь, ведущий специалист центра «Фобос» рассказал, что в ночь на 9 февраля температура в Москве достигнет «глубочайшего дна» — может опуститься до -30 градусов.