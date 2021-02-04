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Погода в Москве: температура в столице опустится до -30°C 

Газета.Ru 15 минут назад
На следующей неделе в Москве температура опустится до -30°C — жителей ждут морозы, которых не было 10 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА «Новости».
По его словам, в понедельник и вторник регион накроет «скандинавский циклон». В понедельник ночью будет -21-26°C, по области — до -29°C, днём — -15-20°C. Синоптик отметил, что во вторник температура достигнет «глубочайшего дна»: ночью температура составит -20-30°C, днем — -16-21°C.

«Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет», — заключил Тишковец.

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
Ранее синоптики спрогнозировали в Москве весну «без катаклизмов».
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