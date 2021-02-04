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Москва

Стала известна возможная причина сбоя в движении поездов в московском метро 

Газета.Ru 22 минуты назад
Стала известна причина сбоя в движении поездов в московском метро
Фото: РИА Новости
Причиной сбоя в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии могло стать несоблюдение подрядчиком правил проведения работ в тоннеле. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Предварительная причина произошедшего — несоблюдение подрядчиком ООО «Элером» правил проведения работ в тоннеле. Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская».
Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» ранее было приостановлено из-за проверки инфраструктуры.
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