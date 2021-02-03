За год в Москве построят 58 новых соцобъектов 

В течение 2021 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию свыше полусотни различных объектов социальной направленности. Об этом 3 февраля сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев

Всего за год в городе планируется открыть девять учреждений культуры, 16 школ, 12 детских садов и 21 спортивный объект. Кроме того, чиновник отметил, что до 2024 года только в Новой Москве ожидается ввод в эксплуатацию 25 помещений, предназначенных для деятельности образовательных организаций.

Что касается планов по строительству, то на 2021 год стоит задача сдать в столице 8,5 млн квадратных метров недвижимости, из них жилыми будут 4 млн кв. метров.