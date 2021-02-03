Москвичей предупредили о гололеде на дорогах

"Сейчас пробки в городе — 5 баллов. К вечеру прогнозируем до 7-8 баллов… В этот зимний день облачно и снежно, а местами гололед, что не очень хорошо для водителей. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию", — говорится в сообщении.