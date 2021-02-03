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Погода в Москве: москвичей предупредили о гололеде на дорогах 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Москвичей предупредили о гололеде на дорогах
Фото: РИА Новости
Власти Москвы предупредили водителей о гололеде на дорогах, пробки в вечерний час пик вырастут до 8 баллов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

"Сейчас пробки в городе — 5 баллов. К вечеру прогнозируем до 7-8 баллов… В этот зимний день облачно и снежно, а местами гололед, что не очень хорошо для водителей. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию", — говорится в сообщении.

Основные затруднения отмечаются на Варшавском шоссе в сторону области, на ТТК, Тульской эстакаде и на Проспекте Андропова в сторону области.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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