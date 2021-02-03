Проезд в центр на Дмитровском шоссе ограничили

Все новости на карте

В пятницу, 5 февраля, на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда произошла авария. Из-за случившегося ДТП в настоящее время проезд в направлении центра города возможен исключительно по первому ряду. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как рассказали в ведомстве, на пересечении Ильменского проезда и Дмитровского шоссе столкнулись автомобили.

В центр можно проехать только по первому ряду, — сообщается Telegram-канале департамента.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Как ранее передавал NEWS.ru, в юго-западном регионе Москвы случилось ДТП с участием двух детей. Автомобиль сбил школьников в возрасте около 10 лет, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу.

Попавшие под машину дети были госпитализированы. Об их состоянии и тяжести полученных травм информации не поступало.