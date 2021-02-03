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Москва

Проезд в центр Москвы на Дмитровском шоссе ограничили из-за ДТП 

News.ru и ещё 3 3 февраля 2021
Проезд в центр на Дмитровском шоссе ограничили
Фото: РИА Новости
В пятницу, 5 февраля, на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда произошла авария. Из-за случившегося ДТП в настоящее время проезд в направлении центра города возможен исключительно по первому ряду. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как рассказали в ведомстве, на пересечении Ильменского проезда и Дмитровского шоссе столкнулись автомобили.

В центр можно проехать только по первому ряду, — сообщается Telegram-канале департамента.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.
Как ранее передавал NEWS.ru, в юго-западном регионе Москвы случилось ДТП с участием двух детей. Автомобиль сбил школьников в возрасте около 10 лет, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу.
Попавшие под машину дети были госпитализированы. Об их состоянии и тяжести полученных травм информации не поступало.
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