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За год в Москве построят свыше 70 километров дорог 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
За год в Москве построят свыше 70 километров дорог
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Формирование системы хордовых магистралей является главным проектом дорожного строительства в сиромце. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В целом, в планах ввести около 74 километров дорог, 18 мостов, эстакад, тоннелей и 16 пешеходных переходов, — заявил он. — При этом Москва всегда перевыполняет свои планы по дорожному развитию и вводит не менее 100 километров ежегодно.

Как добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, только в Новой Москве планируется к вводу 45 километров магистралей.

— С учетом планов по развитию метро, 2021-2022 годы станут настоящим прорывом в сфере транспортного развития этих территорий, — сказал он.

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Новости Москвы , Владимир Жидкин , Андрей Бочкарев
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