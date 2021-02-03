За год в Москве построят свыше 70 километров дорог 

— В целом, в планах ввести около 74 километров дорог, 18 мостов, эстакад, тоннелей и 16 пешеходных переходов, — заявил он. — При этом Москва всегда перевыполняет свои планы по дорожному развитию и вводит не менее 100 километров ежегодно.