Москвичей ждут сильнейшие за 10 лет морозы, сообщили синоптики. Первая волна похолодания наступит вечером 4 февраля и продлится до выходных. Максимально низкую температуру эксперты ожидают 7 февраля — в воскресенье столбики термометров опустятся до -22°С. Вторая волна морозов, при которой в столице похолодает до -25°C, наступит 8 февраля и продлится около пяти дней.

Москву на следующей неделе придут сильнейшие за последние 10 лет морозы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Москвичей и жителей Центральной России ждет адский холод с температурным фоном на 15-20 [градусов] ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет», — отметил синоптик.

По его словам, ожидаются две мощные волны похолодания. Первая — «обвал арктического холода» — наступит вечером 4 февраля и продлится до выходных. Вторая волна — «обвал ультраполярного холода» — стартует 8 февраля и задержится в столице на три-пять дней.

Вместе с тем в четверг вечером, 4 февраля, в столице начнется снегопад — ожидается выпадение до 10 мм осадков, почти трети месячной нормы. Тишковец также предупредил об ухудшении видимости на дорогах и сбоях в регулярном авиасообщении.

В свою очередь главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о сильном снеге и гололедице в столице — оно будет действовать с вечера четверга до утра 5 февраля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 17.00 мск 4 февраля до 05.00 мск 5 февраля по городу Москве, начиная с юго-западных районов, со смещением на северо-восток, ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Водителям в связи с непогодой посоветовали снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Парковать машины МЧС советует вдали от деревьев. Пешеходов ведомство призвало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Тем временем центр «Фобос» предоставил «Газете.Ru» детальный прогноз погоды в Москве с 8 февраля, когда стартует вторая волна похолодания. Так, в понедельник на фоне роста атмосферного давления снег прекратится, погода будет солнечной. Температура днем опустится до -11…-9°С, ночью ожидается понижение до -25°C.

Во вторник, 9 февраля, погоду в регионе будет определять гребень антициклона. На фоне повышенного атмосферного давления столичном регионе обойдется без осадков с переменной облачностью. Днем -11…-9°С, ночью -18…-15°С 10 февраля с северо-запада в центр европейской части России придет скандинавский антициклон. В столице сохранится умеренно морозная солнечная погода без существенных осадков. Днем столбики термометров опустятся до -15°С, а ночью до -20°С.

Уже в четверг, 11 февраля, с северо-запада к столичному региону приблизится теплый атмосферный фронт. Осадки пройдут только ночью, днем небо постепенно будут затягивать плотные облака. Дневная температура ожидается в районе -15…-10°С, а вот ночью похолодает до -23°С. Также синоптики обещают снегопад.

В пятницу, 12 февраля, днем будет около -18 °С, ночью столбики термометров опустятся до -23°С. Атмосферное давление ожидается около нормы, 748 мм рт. ст.