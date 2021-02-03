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Москва

Собянин посетил многофункциональный общественный центр «Ангара» в ЮАО 

Российская Газета и ещё 23 4 часа назад
— Очень хорошо, что в этот сложный период для киноиндустрии инвестиции в эту сферу не останавливаются, не останавливаются и крупные проекты, — сказал он, познакомившись с новой точкой притяжения в районе Волхонка — ЗИЛ. — Один из таких проектов — это реконструкция старых советских кинотеатров, которые были не востребованы жителями, абсолютно убыточны экономически. Старые проекты, тяжелые. И выглядели они, конечно, мягко говоря, не очень.
Именно такой была и «Ангара». Закрытое, глухое здание, простоявшее не используемым с 2009 года. У большинства московских кинотеатров была такая же судьба, напомнил мэр. Изменил ее проект, несколько лет назад выставленный на конкурс. Так для его реализации был найден инвестор. В ходе реконструкции площадь «Ангары» увеличилась. Теперь в здании три этажа и два подземных уровня, где, в частности, размещена автостоянка на 54 машиноместа. Первый этаж и фойе получили панорамное остекление, верх облицован керамическими панелями с декоративной подсветкой. Центральный фасад не только пропускает много света, но и создает эффект открытости городу. Внутреннее пространство общественного центра организовано по принципу городской площади: большой атриум, в котором торговые и общественные зоны незаметно переходят одна в другую. На крыше здания оборудована летняя терраса, с которой открывается панорамный вид на площадь Академика Вишневского.
На первых двух этажах расположились торговые галереи с магазинами, киосками и кафе. Второй этаж называют семейным — к услугам посетителей салон красоты, барбершоп и киберспортивный клуб (интернет-кафе) Colizeum. Малыши от 2 до 5 лет с удовольствием проводят время в гигантской песочнице с гипоаллергенным кварцевым песком. Для ребят постарше открылся цирковой кружок.
Кинотеатр нового поколения почти на 400 мест расположен на третьем этаже. Четыре уютных зала оборудованы в соответствии с мировыми стандартами — широкоформатный экран с повышенным коэффициентом светоотражения позволяет видеть изображение без искажения из любой точки зала. Рядом с кинотеатром — фудкорт. Есть тут и консьерж-зона, где посетителям помогут заказать столик в кафе, вызвать курьера, взять в аренду велосипед или зонт, найти сопровождающего для маломобильных граждан и даже человека, который сможет выгулять собаку.
Управляющий партнер компании-инвестора ADG Group Григорий Печерский доложил мэру, что «Ангару» после открытия в октябре 2019 года посетили уже более миллиона человек. До конца же года, по его словам, планируется открыть еще 15 обновленных центров.
Напомню, архитектурную концепцию трансформации бывших кинотеатров в многофункциональные общественные центры разработал британский архитектор Аманда Ливит, автор проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Российские проектировщики адаптировали ее под особенности каждого из кинотеатров. И везде прежде всего сохраняется кинопоказ. К нему добавляются кафе и рестораны, образовательные клубы для детей, спортивные и досуговые студии, площадки для проведения мастер-классов, магазины и объекты бытового обслуживания населения. Будет возможность в новых центрах проводить и занятия по программе «Московское долголетие».
Собянин отметил, что во время пандемии пострадала больше всего именно киноиндустрия. Чтобы поддержать ее, столичные власти при первой возможности снимают ограничения. «Мы оставили 25% от возможности заполнения зала, а теперь заполняемость зала увеличили уже до 50%. Если ситуация будет улучшаться, то, естественно, будем и дальше снимать ограничения», — добавил глава города.
К началу этого года в эксплуатацию введены уже семь общественных центров. Помимо «Ангара», «Эльбрус» «Будапешт» в Бибирево, «Рассвет» в Коптево, Нева" в Левобережном, «Марс» в Алтуфьево и «Высота» в Кузьминках. Продолжаются работы по реконструкции и в 23 остальных кинотеатрах: «Киргизия», «София», «Саяны», «Байконур», «Экран», «Янтарь», «Солнцево», «Аврора», «Орион», «Баку», «Витязь», «Орбита», «Бирюсинка», «Планета», «Алмаз», «Прага», «Звездный», «Керчь», «Родина», «Первомайский», «Патриот», «Улан-Батор», «Мечта». Завершить реконструкцию в большинстве из них кинотеатров планируется до конца 2022 года.
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Новости Москвы , Аманда Ливит , Григорий Печерский , Завод имени И.А. Лихачева , Правительство Москвы
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