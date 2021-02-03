Москва передаст библиотекам 20 тыс. книг в рамках акции

В рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью» Москва передаст библиотекам порядка 20 тысяч экземпляров книг, сообщила первый заместитель руководителя департамента средств массовой информации и рекламы города Юлия Казакова

«Правительство Москвы не первый год участвует в акции, но в этом году мы беспрецедентно большое количество передаем книг — это порядка 20 тысяч экземпляров книг, или 25 тонн. Это книги, которые выпущены в рамках издательской программы издательств Москвы, которую департамент ведет более 25 лет», — сказала Казакова.

Она отметила, что в основном все книги были выпущены московскими издательствами. Среди них есть книги об истории, культуре, архитектуре столицы, о жизни москвичей, детские книги и издания, вышедшие к юбилейным памятным датам.

«Вообще передача книг для нас в регионы — обычная московская традиция. Мы передаем их не только в московские библиотеки, но и в областные и региональные культурные центры и библиотеки в рамках наших межрегиональных контактов», — отметила Казакова.

С 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки проведет V общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.