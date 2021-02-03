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Москва

Москвич выплатит штраф за сорванный график движения поездов в метро 

РИА Новости и ещё 2 21 минуту назад
С москвича взыскали 60 тысяч за срыв движения поездов метро
Фото: ТАСС
Метро Москвы через суд добилось взыскания 62 тысяч рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

"Мосметро через суд добилось взыскания в 62 тысячи рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов. Осенью прошлого года на станции "Новоясеневская" пассажир дошел до конца платформы и перелез через торцевую дверь на мостик в тоннель навстречу поезду. Трагедии не случилось: поезд только ударил мужчину зеркалом, он не получил серьезных травм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что метро пришлось экстренно обесточить контактный рельс, из-за чего на южном участке Калужско-Рижской линии проехало на четыре поезда меньше.
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"Это создало множество проблем: пассажиры были вынуждены ждать, а привычное расписание метро сорвалось. Поэтому юристы метрополитена подали иск в суд, по которому добились компенсации", — уточняется в сообщении.

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