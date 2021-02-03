С москвича взыскали 60 тысяч за срыв движения поездов метро

"Мосметро через суд добилось взыскания в 62 тысячи рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов. Осенью прошлого года на станции "Новоясеневская" пассажир дошел до конца платформы и перелез через торцевую дверь на мостик в тоннель навстречу поезду. Трагедии не случилось: поезд только ударил мужчину зеркалом, он не получил серьезных травм", — говорится в сообщении.