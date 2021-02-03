С москвича взыскали 60 тысяч за срыв движения поездов метро

Метро Москвы через суд добилось взыскания 62 тысяч рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Мосметро через суд добилось взыскания в 62 тысячи рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов. Осенью прошлого года на станции "Новоясеневская" пассажир дошел до конца платформы и перелез через торцевую дверь на мостик в тоннель навстречу поезду. Трагедии не случилось: поезд только ударил мужчину зеркалом, он не получил серьезных травм", — говорится в сообщении.
Отмечается, что метро пришлось экстренно обесточить контактный рельс, из-за чего на южном участке Калужско-Рижской линии проехало на четыре поезда меньше.
"Это создало множество проблем: пассажиры были вынуждены ждать, а привычное расписание метро сорвалось. Поэтому юристы метрополитена подали иск в суд, по которому добились компенсации", — уточняется в сообщении.