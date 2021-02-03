В выходные в столицу придет морозная погода

Морозная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова . Это будет влияние Арктического антициклона.

Столицу ожидает переменная облачность, осадков не ожидается. Температура в ночные часы в субботу будет на уровне 16 мороза, по области до минус 20. Днем от минус 12 до минус 14 градусов. Это ниже климатической нормы на 6-7 градусов.

Еще холоднее будет в столичном регионе 7 февраля. Довольно плотный северо-западный ветер усилит ощущение мороза, отметила Позднякова.