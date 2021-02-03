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Погода в Москве: Морозная погода без осадков ожидается в Москве в выходные 

Авторадио 39 минут назад
В выходные в столицу придет морозная погода
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Морозная погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Это будет влияние Арктического антициклона.
Столицу ожидает переменная облачность, осадков не ожидается. Температура в ночные часы в субботу будет на уровне 16 мороза, по области до минус 20. Днем от минус 12 до минус 14 градусов. Это ниже климатической нормы на 6-7 градусов.
Еще холоднее будет в столичном регионе 7 февраля. Довольно плотный северо-западный ветер усилит ощущение мороза, отметила Позднякова.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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