В Москве отреставрировали легендарные скульптуры на Ленинском проспекте 

Москве отреставрированы скульптуры с домов-близнецов на Ленинском проспекте, воспевающие ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

«Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города», — рассказал он.

Указанные скульптуры располагаются на башнях домов №30 и №37 на Ленинском проспекте. Это — восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг и парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров. Специалисты приступили к их реставрации в 2018 году. Несколько недель назад скульптуры были возвращены на место.

В 2020 году, как сообщал «Рамблер», в Москве завершилась реставрация Северного речного вокзала. В декабре пользователи сервиса «Активный гражданин» выбрали данный проект лауреатом конкурса «Московская реставрация — 2020».