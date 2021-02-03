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В Москве отреставрировали легендарные скульптуры на Ленинском проспекте 

Артём Кульша 1 час назад
В Москве отреставрировали легендарные скульптуры на Ленинском проспекте
Фото: ТАСС
В Москве отреставрированы скульптуры с домов-близнецов на Ленинском проспекте, воспевающие ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

«Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города», — рассказал он.

Указанные скульптуры располагаются на башнях домов №30 и №37 на Ленинском проспекте. Это — восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг и парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров. Специалисты приступили к их реставрации в 2018 году. Несколько недель назад скульптуры были возвращены на место.
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», в Москве завершилась реставрация Северного речного вокзала. В декабре пользователи сервиса «Активный гражданин» выбрали данный проект лауреатом конкурса «Московская реставрация — 2020».
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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