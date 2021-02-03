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Москва

Лекарства в аптеках Москвы теперь можно получить по QR‑коду 

РИАМО и ещё 11 3 часа назад
Аптеки начали отпускать лекарства по QR-коду
Фото: РИА Новости
В столичных аптеках начали принимать электронные рецепты на лекарства, для получения препаратов, включая льготные, необходим QR-код, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Электронные рецепты принимают как в государственных аптеках, так и в коммерческих.
«Всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках. Это удобно — электронный рецепт нельзя потерять или повредить. Также это экономия времени для врача, так как выписка занимает около 30 секунд», — сказала Ракова.
Она подчеркнула, что электронный рецепт нельзя подделать. Также он исключает возможность несанкционированной передачи назначений лекарств другим людям.
Рецепт подписывается электронной подписью врача. В аптеке пациентам нужно просто показать QR-код на экране телефона. По нему сотрудник аптеки получит всю информацию о назначенных препаратах из ЕМИАС.
К проекту на текущий момент подключаются сети «Ригла», «36,6», «Горздрав», «Будь Здоров» и «Живика». В общей сложности уже подключено свыше 400 торговых точек.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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