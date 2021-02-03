Офисный центр возведут на западе Москвы 

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Порядка 37 тысяч квадратных метров офисной недвижимости планируют построить на улице Алексея Свиридова в Западном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территорий по адресам: Алексея Свиридова улица, владение 17; владение 9, стророение 3, 3/1 и 5А», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, территория для строительства имеет площадь в 0,72 гектара.

Инвестор сможет реализовать строительство объектов офисно-делового назначения суммарной площадью порядка 37 тысяч квадратных метров.