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Дом с детским садом ввели в эксплуатацию в районе Крылатское 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Дом с детским садом ввели в эксплуатацию в районе Крылатское
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Жилой дом и детский сад на 125 мест ввели в эксплуатацию на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

— На западе столицы введен в эксплуатацию жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 125 мест. Двухэтажный детсад общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров примыкает к 23-этажному жилому корпусу. На первом этаже садика будут работать два блока для детей трех-четырех лет на 25 мест каждый, а также медицинские кабинеты и спортзал. На втором этаже расположены три отдельных помещения для групп на 25 мест каждая (две — для детей четырех-пяти лет, одна — для детей пяти-семи лет), актовый зал, прачечная, помещение для работы различных кружков и административные помещения, — отметил глава департамента Сергей Левкин.

Новый дом и детский сад расположены по по адресу: Рублевское шоссе, д. 70, корп. 1 в районе Крылатское. В этом же районе планируется построить школу на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сад и школа будут переданы в собственность Москвы, а ФОК — в собственность инвестора-застройщика.
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Новости Москвы , Сергей Левкин
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