Дом с детским садом ввели в эксплуатацию в районе Крылатское 

— На западе столицы введен в эксплуатацию жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 125 мест. Двухэтажный детсад общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров примыкает к 23-этажному жилому корпусу. На первом этаже садика будут работать два блока для детей трех-четырех лет на 25 мест каждый, а также медицинские кабинеты и спортзал. На втором этаже расположены три отдельных помещения для групп на 25 мест каждая (две — для детей четырех-пяти лет, одна — для детей пяти-семи лет), актовый зал, прачечная, помещение для работы различных кружков и административные помещения, — отметил глава департамента Сергей Левкин.