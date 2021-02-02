В Москве благоустроят около 3,4 тысяч дворовых территорий 

В 2021 году планируется капитально отремонтировать 2513 домов и заменить 3005 лифтов, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Также в текущем году планируется комплексно модернизировать 3,4 тысячи дворов.

Благоустройство дворовых территорий проходит в плановом режиме: ремонтируется и меняется старая инфраструктура по предложениям жителей. В 2020 году работы по благоустройству и текущему ремонту, включая замену асфальта, были проведены в 1043 дворах.

Также в этом году планируется установить 267 подъемные платформы в подъездах для маломобильных граждан, проживающих в многоквартирных домах.