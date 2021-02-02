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Москва

В Москве благоустроят около 3,4 тысяч дворовых территорий 

Моя Москва.онлайн и ещё 4 3 часа назад
В Москве благоустроят около 3,4 тысяч дворовых территорий
Фото: Моя Москва.онлайн
В 2021 году планируется капитально отремонтировать 2513 домов и заменить 3005 лифтов, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Также в текущем году планируется комплексно модернизировать 3,4 тысячи дворов.
Благоустройство дворовых территорий проходит в плановом режиме: ремонтируется и меняется старая инфраструктура по предложениям жителей. В 2020 году работы по благоустройству и текущему ремонту, включая замену асфальта, были проведены в 1043 дворах.
Также в этом году планируется установить 267 подъемные платформы в подъездах для маломобильных граждан, проживающих в многоквартирных домах.
Ранее сообщалось, что в Нагатинском затоне построят восемь социальных объектов по программе реновации.
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