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Москва

Пять корпусов ЖК «Лефортово парк» ввели в эксплуатацию 

Москва24 2 часа назад
Пять корпусов ЖК «Лефортово парк» ввели в эксплуатацию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пять корпусов жилого комплекса "Лефортово парк" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Соответствующее разрешение предоставили в Мосгосстройнадзоре.

"Введены в эксплуатацию корпуса К-11, К-12, К-13, К-14 и К-15. Новостройкам присвоен адрес улица Красноказарменная, дом 14а, корпус 6 (район Лефортово)", — уточнили в ведомстве.

Общая площадь пяти новых строений составляет 101,6 тысячи квадратных метров. Первые этажи являются нежилыми и отведены под магазины, кафе и предприятия сферы услуг.
Непосредственно под жилым комплексом располагается подземная парковка на 701 машиноместо. Прилегающая к жилым домам территория благоустроена и адаптирована для досуга и спорта.
Новый жилой комплекс также планируют возвести в Зеленограде. Его площадь составит более 33 тысяч квадратных метров. На данный момент известно, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила изменения в правила землепользования и застройки выбранного для зданий участка.
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