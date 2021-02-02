Московские сурки встретили День сурка во сне 

Сурки, обитающие в Московском зоопарке, «равнодушны» к своему празднику и продолжают спать в норах, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

День сурка отмечается 2 февраля в США и некоторых других странах. Считается, что в это время сурки пробуждаются от зимнего сна. Если зверьки выходят из нор и начинают искать корм, это расценивается как начало потепления. Если проснувшийся сурок вернется в норку, то люди ждут новых холодов.

Для российских сурков характерен более затяжной период спячки, который может продолжаться до полугода. Кроме того, в Москве в начале февраля обычно стоит типично зимняя погода, пояснили в зоосаде.

В этом сезоне сурки в Московском зоопарке уснули в конце сентября — начале октября. Время пробуждения зверьков зависит от температуры воздуха. Обычно они выходят из спячки в марте.