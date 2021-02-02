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Московские сурки встретили День сурка во сне 

РИАМО и ещё 6 1 час назад
Московские сурки встретили День сурка во сне
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Сурки, обитающие в Московском зоопарке, «равнодушны» к своему празднику и продолжают спать в норах, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.
День сурка отмечается 2 февраля в США и некоторых других странах. Считается, что в это время сурки пробуждаются от зимнего сна. Если зверьки выходят из нор и начинают искать корм, это расценивается как начало потепления. Если проснувшийся сурок вернется в норку, то люди ждут новых холодов.
Для российских сурков характерен более затяжной период спячки, который может продолжаться до полугода. Кроме того, в Москве в начале февраля обычно стоит типично зимняя погода, пояснили в зоосаде.
В этом сезоне сурки в Московском зоопарке уснули в конце сентября — начале октября. Время пробуждения зверьков зависит от температуры воздуха. Обычно они выходят из спячки в марте.
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