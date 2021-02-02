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Москва

ММЦ запустил онлайн-сервис проверки документов иностранцев 

Москва24 и ещё 2 2 часа назад
ММЦ запустил онлайн-сервис проверки документов иностранцев
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Многофункциональный миграционный центр столицы (ММЦ) запустил онлайн-сервис, который позволяет проверить документы граждан других государств, необходимые для оформления разрешений на временное проживание, вида на жительство, прием в гражданство РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что сервис был запущен в тестовом режиме весной 2020 года. По его словам, за это время им воспользовались около 6 тысяч человек.

"Сейчас сервис заработал в штатном режиме, также процедура электронной проверки дополнена опцией по оформлению заявления, что в перспективе может стать востребованной альтернативой личной подачи заявления в офисе ММЦ", — приводятся в сообщении слова Ефимова.

В пресс-службе пояснили, что иностранный гражданин должен зарегистрировать личный кабинет на портале, выбрать услугу и загрузить в сервис отсканированные копии документов. После окончания проверки документов сотрудник ММЦ оформляет заявление, а иностранному гражданину предлагается выбрать дату визита в центр и записаться на прием онлайн.
Ранее в МВД сообщили, что в России почти в два раза сократилось количество мигрантов. По данным министерства, обычно эта цифра достигает 11 миллионов человек, но сейчас насчитывается около 6 миллионов. В ведомстве подчеркнули, что вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют около миллиона человек.
По словам сотрудников МВД, трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах являются самой большой категорией иностранных граждан в РФ.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов , МВД
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