Роман Вильфанд. После оттепели Москву накроют настоящие морозы — в столице будет до −28 градусов по Цельсию, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

Он отметил, что москвичам стоит ждать «тимофеевских» морозов, но не исключил, что прогноз ещё может поменяться.

Погода резко изменится. Будет существенная адвекция (перемещение воздушных масс в горизонтальном направлении. — NEWS.ru) холодных воздушных масс, — рассказал синоптик в эфире НСН.

В понедельник днём в столице было достаточно тепло, но уже к ночи температура опустилась до −14. В выходные ночью будет до −17–22, предупредил Вильфанд, на следующей неделе может опять стукнуть до −28.

Синоптик назвал такие показатели аномальными, они регистрируются достаточно редко.