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Москва

До минус 8 градусов ожидается в Московском регионе во вторник 

Газета.Ru и ещё 4 2 февраля 2021
Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается погода без осадков, температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, сообщает РИАМО. «Температура в Москве от минус 4 до минус 6 градусов. По области — от минус 3 до минус 8 градусов», — сказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, во вторник в регионе будет переменная облачность с прояснениями. Днем осадков не ожидается. Позднякова добавила, что прогнозируется ветер юго-западного направления с порывами до 3-8 метров в секунду.
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