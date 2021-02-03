Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Дом на 1,3 тыс. квартир построили в жилом комплексе «Москвичка» в ТиНАО 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Дом на 1,3 тыс. квартир построили в ЖК «Москвичка»
Фото: ТАСС
Строительство дома на 1,3 тыс. квартир в жилом комплексе «Москвичка» завершили в ТиНАО, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Завершается строительство многоквартирного жилого дома в ЖК «Москвичка» в ТиНАО Москвы. Объект возводится вблизи дер. Столбово в поселении Сосенское за счет инвестора. Застройщик направил в Мосгосстройнадзор извещение об окончании строительно-монтажных работ на корпусе №3. Назначена итоговая проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», — сказали в пресс-службе.

Как уточняется, в многосекционном доме высотой 8-10-13-15 этажей и площадью 97,8 тыс. кв. м размещено 1 тыс. 328 квартир. Первые этажи отдадут под нежилые помещения общественного назначения. Подземный паркинг рассчитан на 623 машиноместа. В подземном пространстве для жильцов обустроят 657 индивидуальных кладовых для хранения крупногабаритных и сезонных вещей. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут проезды и тротуары, парковки для автомобилей.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Агентство «Москва»: последние новости
Сурки в Московском зоопарке не проснулись в День сурка Сурки в Московском зоопарке не проснулись в День сурка Жилой дом и детский сад на 125 мест ввели в эксплуатацию в районе Крылатское Жилой дом и детский сад на 125 мест ввели в эксплуатацию в районе Крылатское Около 2,5 тыс. домов отремонтируют и 3 тыс. лифтов заменят в Москве в 2021 году Около 2,5 тыс. домов отремонтируют и 3 тыс. лифтов заменят в Москве в 2021 году
Комментарии
Новости Москвы , Калужская Область , Сосенский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвича сняли с рейса за то, что урезонивал дебоширов
00:33
Москвича сняли с рейса за то, что урезонивал дебоширов
Происшествия
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
01:25
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
05:32
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
Наука и техника
Видео оглашения приговора Навальному в суде
01:57
Видео оглашения приговора Навальному в суде
Общество
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
01:58
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
Наука и техника
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
02:44
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение