Дом на 1,3 тыс. квартир построили в ЖК «Москвичка»

Строительство дома на 1,3 тыс. квартир в жилом комплексе «Москвичка» завершили в ТиНАО, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Завершается строительство многоквартирного жилого дома в ЖК «Москвичка» в ТиНАО Москвы. Объект возводится вблизи дер. Столбово в поселении Сосенское за счет инвестора. Застройщик направил в Мосгосстройнадзор извещение об окончании строительно-монтажных работ на корпусе №3. Назначена итоговая проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», — сказали в пресс-службе.

Как уточняется, в многосекционном доме высотой 8-10-13-15 этажей и площадью 97,8 тыс. кв. м размещено 1 тыс. 328 квартир. Первые этажи отдадут под нежилые помещения общественного назначения. Подземный паркинг рассчитан на 623 машиноместа. В подземном пространстве для жильцов обустроят 657 индивидуальных кладовых для хранения крупногабаритных и сезонных вещей. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут проезды и тротуары, парковки для автомобилей.