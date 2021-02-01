Строительство дороги к станции МЦД Остафьево завершится летом

Строительство дороги к станции Остафьево второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) завершат летом 2021 года. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

По его словам, на данный момент специалисты начали работы по завершающему этапу строительства трассы от центра Щербинки до платформы Остафьево МЦД.

— Дорога позволит улучшить транспортную доступность пригородных станций МЦД Курско-Рижского направления, а также значительно сократить время выезда из городских районов на Варшавское шоссе и создаваемое перпендикулярное направление в сторону Троицка, — уточнил Жидкин.

Кроме того, он добавил, что часть мероприятий реализовали еще в начале 2020 года. Так, например, автобусный маршрут был запущен по временной схеме от городской улицы к платформе. Помимо этого, идет реконструкция улиц Новостроевская и Заводская в Щербинке, где предусмотрено движение общественного транспорта.

Трассу продлят на юг до магистрали Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Длина дороги — два километра. Проезжую часть оборудуют тротуарами и фонарями, также установят два светофора.

На дороге организуют маршруты автобусов с пятью остановками. На конечной, в районе платформы Остафьево, появятся отстойно-разворотная площадка и автостоянка, которые будут готовы по завершении строительства путепровода через железную дорогу Курского направления в рамках проекта «Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево».