Собянин открыл после реконструкции четыре поликлиники

«В настоящее время находится в работе около полусотни. Часть из них начинает вступать в работу. Мы перед этим запустили три клиники и сегодня сразу четыре поликлиники в Москве одновременно запускаем. Одна из них здесь, на Тёплом Стане», — сказал Собянин.