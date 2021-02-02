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Москва

Собянин открыл после реконструкции четыре поликлиники в Москве 

RT на русском и ещё 16 3 часа назад
Собянин открыл после реконструкции четыре поликлиники
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал №3 городской взрослой поликлиники №134 на улице Тёплый Стан, откуда по видеосвязи открыл ещё три детские поликлиники: филиал №1 ДГП №7 в Вешняках, головное здание ДГП №15 в Тимирязевском районе и ДГП №118 в Северном Бутове.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Мэр отметил, что власти столицы продолжают большую программу по реконструкции и обновлению городских поликлиник.

«В настоящее время находится в работе около полусотни. Часть из них начинает вступать в работу. Мы перед этим запустили три клиники и сегодня сразу четыре поликлиники в Москве одновременно запускаем. Одна из них здесь, на Тёплом Стане», — сказал Собянин.

В 2021 году на обновление и модернизацию оборудования больниц и поликлиник планируют потратить 39 млрд рублей.
Как ранее сообщали «Невские новости», вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что с 2021 по 2025 год в городе пройдёт капитальный ремонт в поликлиниках и кабинетах семейных врачей.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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