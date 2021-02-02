Мэр столицы Сергей Собянин увеличил количество премий «Новатор Москвы». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Общее количество премий «Новатор Москвы», присуждаемых авторам инновационных проектов, разработчикам и изобретателям, будет увеличено с 30 до 36. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ежегодная премия «Новатор Москвы» была учреждена в 2019 году и присуждается за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы. Премия присуждается в трех номинациях, отражающих стадию разработки и внедрения проекта: «Проект будущего» (инновационная идея), «Меняющие реальность» (стартап) и «Лидеры инноваций» (действующий бизнес).

«В каждой номинации сбор заявок на присуждение премии в 2021 году будет проводиться по шести направлениям: медицина и фармацевтика, транспорт и логистика, экология и охрана окружающей среды, искусственный интеллект и IT-технологии, благоустройство и строительство, общественные проекты. В финал конкурса выйдут 36 проектов — по два проекта в каждой номинации по каждому направлению. Размер премии победителей составит в номинации «Проект будущего» — 500 тыс. руб., в номинации «Меняющие реальность» — 1 млн руб., в номинации «Лидеры инноваций» — 1,5 млн руб. Авторы 18 проектов-финалистов получат поощрительные призы. Общий призовой фонд составит 20,7 млн руб.», — отмечается в тексте.

Подчеркивается, что в конкурсе на присуждение премий имеют право принимать участие граждане России, проживающие в Москве и осуществляющие деятельность в области создания технических новшеств и инновационных решений. Принимаются индивидуальные или коллективные (до пяти человек) заявки. При этом с 2021 года отменяется требование о документальном подтверждении вклада соавторов в проект, что значительно упростит процедуру подачи заявок и сделает конкурс более доступным для неформальных коллективов разработчиков.

«Сбор заявок на участие в конкурсе на присуждение второй в истории премии «Новатор Москвы» открыт со 2 февраля 2021 года по адресу: Вознесенский пер., д. 22 или в электронном виде через личный кабинет на портале Московского инновационного кластера i.Moscow», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что соискатели премии могут посетить мастер-классы и тренинги, организованные в офлайн и онлайн форматах, на которых эксперты разъяснят ключевые моменты заполнения заявки, помогут сделать презентацию проекта, разработать бизнес-план или бизнес-модель, расскажут о процессе создания стартапа и вывода продукта на рынок.

В пресс-службе напомнили, в 2020 году на конкурс были подано 483 заявок, авторами которых стали 952 новатора. После нескольких месяцев тщательного отбора, включая юридическую, научную и экономическую экспертизу, до финала дошли 30 оригинальных идей и проектов, авторам которых были присуждены премии «Новатор Москвы» и поощрительные призы.