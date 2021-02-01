Москвичей предупредили о семибалльных пробках вечером

Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве , сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

"Сейчас пробки в городе — 2 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас движение в центр затруднено на Варшавском шоссе, Ярославском шоссе и на внутренней стороне МКАД от 28 километра до 40 километра. Нормальное движение сейчас на Звенигородском шоссе, Ленинградском проспекте и на проспекте Генерала Дорохова.

Добавляется, что в настоящее время есть внезапные сложности на Варшавском шоссе в сторону центра. На участке от Академика Янгеля до Дорожной улицы стоит пробка из-за неисправного автомобиля, который занимает средний ряд перед перекрестком. Затор длиной четыре километра продолжает расти.

Кроме этого, уже плотный траффик на шоссе Энтузиастов от 1-й Владимирской до Авиамоторной улицы и на Ярославском шоссе от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода. На МКАД самая крупная пробка стоит на внутренней стороне на юге от Липецкой улицы до Профсоюзной эстакады.

Длина заторов составляет 57 километров.