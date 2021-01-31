Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Расписание электричек между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 изменится 

Москва24 и ещё 2 5 часов назад
Расписание электричек между станциями Курская и Дмитровская изменится
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расписание электричек между станциями Курская и Дмитровская второго маршрута Московских центральных диаметров изменится в феврале. Об этом заявили в Twitter-аккаунте МЦД.

"На D2 в феврале с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская, — говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили, что интервалы движения поездов на всем диаметре будут увеличены. Людей, планирующих пользоваться МЦД, попросили заранее сверяться с расписанием.
Ранее говорилось, что три новых вокзала заработают на МЦД-2 в текущем году. Новые станции будут востребованы в том числе и благодаря удобным пересадкам на метро", — рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Москва24: последние новости
Строительство БКЛ метро планируют завершить на год раньше Строительство БКЛ метро планируют завершить на год раньше Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные Люди вышли на проезжую часть Каланчевской улицы Люди вышли на проезжую часть Каланчевской улицы
Новости Москвы , Курский вокзал , Максим Ликсутов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
01:21
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
Шоу-бизнес
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
00:12
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
Общество
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
01:14
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
Войска
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
00:49
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
Общество
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
00:49
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
Происшествия
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
00:23
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
Происшествия
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
00:44
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
В мире
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
00:35
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
Происшествия
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
00:34
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
Происшествия
Разгон протестующих в Париже попал на видео
01:54
Разгон протестующих в Париже попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение