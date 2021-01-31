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Москва

Станция метро «Сокольники» закрыта для пассажиров 

Газета.Ru 10 минут назад
В Москве закрыли станцию метро «Сокольники», сообщается в Twitter столичной подземки.

«По требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Сокольники». Поезда проезжают станцию без остановок», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о закрытии еще одной станции Сокольнической линии метро — «Красносельской». В настоящее время станция снова работает.
Также метрополитен в течение дня ограничивал работу станций «Трубная», «Сухаревская», «Красные ворота»,
С 8.00 утра 31 января остаются закрытыми семь станций метро в центре города — «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».
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