В районе Покровское-Стрешнево проявится современный ФОК 

Крупный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейнами, тренажерным и игровым залами в районе Покровское-Стрешнево планируется достроить до конца года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Площадь нового ФОКа в районе Покровское-Стрешнево составит около девяти тысяч квадратных метров. Ежесуточно его смогут посещать до полутора тысяч человек. Здесь будут размещены универсальный игровой и тренажерный зал, а также детский и взрослый бассейны», — рассказал Андрей Бочкарёв.

Заместитель мэра добавил, что недавно в комплексе завершились гидроиспытания бассейнов, а сейчас ведутся отделочные работы.