Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В районе Покровское-Стрешнево проявится современный ФОК 

Москва меняется и ещё 5 31 января 2021
В районе Покровское-Стрешнево проявится современный ФОК
Фото: Москва меняется
Крупный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейнами, тренажерным и игровым залами в районе Покровское-Стрешнево планируется достроить до конца года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Площадь нового ФОКа в районе Покровское-Стрешнево составит около девяти тысяч квадратных метров. Ежесуточно его смогут посещать до полутора тысяч человек. Здесь будут размещены универсальный игровой и тренажерный зал, а также детский и взрослый бассейны», — рассказал Андрей Бочкарёв.

Заместитель мэра добавил, что недавно в комплексе завершились гидроиспытания бассейнов, а сейчас ведутся отделочные работы.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Москва меняется: последние новости
Станция «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии войдет в состав одноименного ТПУ Станция «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии войдет в состав одноименного ТПУ В Южнопортовом районе началось строительство дома по программе реновации В Южнопортовом районе началось строительство дома по программе реновации Три новых станции метро построят на юго-западе Москвы в этом году Три новых станции метро построят на юго-западе Москвы в этом году
Новости Москвы , Андрей Бочкарев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение