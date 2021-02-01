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Погода в Москве: Москвичей предупредили о сильном похолодании 

РИА Новости и ещё 10 10 минут назад
Морозы до минус 20 придут в Москву на выходных
Фото: РИА Новости
Сильное похолодание придет в Москву в пятницу, в выходные ожидаются морозы до минус 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода будет меняться. В начале недели погода будет без осадков и еще относительно теплая. Сегодня днем в Москве порядка минус 3 — минус 5 градусов. В ночь на вторник будет подмораживать, потому что погода будет облачная с прояснениями, за счет прояснений температура в городе понизится до минус 9 — минус 11 градусов, по области — минус 7 — минус 12, в пониженных местах рельефа возможно вымораживание до минус 15 градусов. Дневная температура завтра в городе — минус 4 — минус 6, по области минус 3 — минус 8. Ветер еще сохранится юго-западный", — рассказала Позднякова.

По ее словам, 3 февраля возможен небольшой снег, ночь будет довольно морозной: в Москве минус 10 — минус 12, по области минус 9 — минус 14. Дневная температура в городе — около минус 5 градусов, по области от минус 3 до минус 8.
Четверг будет самым "теплым" относительно нормы: температура воздуха в течение суток в Москве — минус 4 — минус 6, по области минус 3 — минус 8, это выше климатической нормы на 3-4 градуса. Также возможен небольшой снег.

"Начиная с 5 числа атмосферное давление начнет интенсивно повышаться… Постепенно власть над погодой перейдет к холодному антициклону, мы будем находиться на его восточной периферии. Пятого числа еще возможен местами небольшой снежок. Минимальная температура в Москве — минус 10 — минус 15 в ночные часы, минус 7 — минус 12 днем. Будет довольно плотный северо-западный ветер, поэтому… будет казаться, что на улице стало очень холодно", — отметила Позднякова.

Синоптик уточнила, что адвекция холодного воздуха сохранится в выходные дни.

"Атмосферное давление подрастет, погода без существенных осадков, со значительными прояснениями, минимальная температура в субботу — минус 15 — минус 20, днем в субботу минус 12 — минус 17. В воскресенье не исключено, что морозы в ночные часы будут еще более крепкими, то есть в выходные дни температура воздуха будет ниже климатической нормы градусов на 7-8", — заключила метеоролог.

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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Московская область
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