Морозы до минус 20 придут в Москву на выходных

Сильное похолодание придет в Москву в пятницу, в выходные ожидаются морозы до минус 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

"Погода будет меняться. В начале недели погода будет без осадков и еще относительно теплая. Сегодня днем в Москве порядка минус 3 — минус 5 градусов. В ночь на вторник будет подмораживать, потому что погода будет облачная с прояснениями, за счет прояснений температура в городе понизится до минус 9 — минус 11 градусов, по области — минус 7 — минус 12, в пониженных местах рельефа возможно вымораживание до минус 15 градусов. Дневная температура завтра в городе — минус 4 — минус 6, по области минус 3 — минус 8. Ветер еще сохранится юго-западный", — рассказала Позднякова.

По ее словам, 3 февраля возможен небольшой снег, ночь будет довольно морозной: в Москве минус 10 — минус 12, по области минус 9 — минус 14. Дневная температура в городе — около минус 5 градусов, по области от минус 3 до минус 8.

Четверг будет самым "теплым" относительно нормы: температура воздуха в течение суток в Москве — минус 4 — минус 6, по области минус 3 — минус 8, это выше климатической нормы на 3-4 градуса. Также возможен небольшой снег.

"Начиная с 5 числа атмосферное давление начнет интенсивно повышаться… Постепенно власть над погодой перейдет к холодному антициклону, мы будем находиться на его восточной периферии. Пятого числа еще возможен местами небольшой снежок. Минимальная температура в Москве — минус 10 — минус 15 в ночные часы, минус 7 — минус 12 днем. Будет довольно плотный северо-западный ветер, поэтому… будет казаться, что на улице стало очень холодно", — отметила Позднякова.

Синоптик уточнила, что адвекция холодного воздуха сохранится в выходные дни.