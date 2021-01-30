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Москва

Три новых вокзала заработают на МЦД‑2 в этом году 

РИАМО 1 час назад
Три новых вокзала заработают на МЦД‑2 в этом году
Фото: РИА Новости
В 2021 году на МЦД-2 станут доступны три новых вокзала — Щукинская, Печатники и Марьина Роща, они станут частью крупных транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут МЦД, метро и наземный транспорт, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москва». С Марьиной Рощи можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии и Большого кольца метро, МЦД-4 в будущем. С Печатников будет пересадка на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии и Большого кольца метро. С Щукинской (вместо Покровского-Стрешнева) можно будет пересесть на станцию «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии.

«Мы активно продолжаем развивать транспортный каркас. Работы ведутся и на существующих маршрутах МЦД. Три новых современных вокзала на D2 улучшат транспортную доступность шести районов столицы, где в совокупности проживают более 600 тысяч человек», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что пересадки с этих станций на метро будут удобными, поэтому новые станции будут востребованы у пассажиров.
Власти ожидают, что в 2030 году ежедневный пассажиропоток станции Щукинская составит 12,8 тысячи человек, станции Печатники — 11 тысяч, а станции Марьина Роща — 15 тысяч.
Ранее власти сообщили, что также в этом году откроются два новых вокзала Минская и Аминьевская будущего четвертого Московского центрального диаметра, они будут интегрированы с метро. Первые два направления Московских центральных диаметров открыли 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский (Одинцово — Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 Курско-Рижский (Нахабино — Подольск) — 80 километров. Всего в Московском регионе должно запуститься пять таких диаметров.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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